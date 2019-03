NBA》熱火跳跳人完成超狂灌籃 滯空能力讓主播驚呼連連（影音）

D.瓊斯(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕熱火跳跳人D.瓊斯雖然今天從板凳出發只攻下四分,但這位前灌籃大賽亞軍在今天比賽中的一次灌籃證明了自己的彈跳能力。

這次灌籃發生在第四節,D.瓊斯和阿德巴約(Ben Adebayo)在暴龍隊失誤後抓住了一個快攻的機會,阿德巴約抓住了一次漂亮的時間與D.瓊斯完成了一次漂亮的空中接力。

請繼續往下閱讀...

D.瓊斯展現了完美的滯空能力,阿德巴約的球丟的有些遠,但他仍成功將球壓進籃框,成為了本季難度最高的丟入式扣籃之一。

DERRICK JONES JR. JUST JUMPED OUT OF HIS SHOES



(via @NBA) pic.twitter.com/DUSwQIBYYr