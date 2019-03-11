MLB》洋基「威浮滑球」投手太扯 隊友也嚇到：好噁心...（影音）

Adam Ottavino gets Jung Ho Kang looking to strike out the side. His stuff has looked filthy this #SpringTraining and if Ottavino can replicate his stats from last season then he's an upgrade from Robertson #Yankees #NYY pic.twitter.com/8GnDUFUAxz — Dominick Ruocco （@Dominick079） 2019年3月11日

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊新同學奧塔維諾（Adam Ottavino）在春訓不斷用他噁心的球質驚艷隊友，他出賽4.2局就投出8次三振，火球後援畢坦西斯（Dellin Betances）也讚道：「太噁心了。」

今天奧塔維諾在春訓第四度出賽，他在第五局上場，把面對的馬丁（Jason Martin）馬堤、（Starling Marte）、姜正浩全部三振。第一次看到奧塔維諾投球的畢坦西斯，在賽後讚道：「他的表現太令人難以置信，他的球質真的很噁心。他的所有球種都有很大的位移，看他投球將會非常有趣。」

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畢坦西斯首度看到奧塔維諾投球，表示他的球質相當噁心。（資料照）

總教練布恩（Aaron Boone）賽後稱讚子弟兵：「這是相當漂亮的一局，當防守球員回到場下然後相互交談時都對奧塔維諾的投球表示，那真是太不公平了。那就是和他網路上的精華一樣的表現。他有能讓把走後門的速球、滑球控制在好球帶的每個地方，尤其是滑球，那真的是相當華麗的表現。」

33歲的奧塔維諾在春訓出賽主投4.2局，被敲出4支安打失掉兩分，防禦率3.86。本季與洋基隊簽下複數年合約，他聊到今年牛棚的改變：「現在的牛棚變得很不一樣，奧塔維諾，布里頓（Zack Britton），這些傢伙們都有獨特且頂間的投球技術，能夠看著這些傢伙打球會很有趣。」

奧塔維諾。（資料照）

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