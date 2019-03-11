足球》囂張至極！英國足球流氓衝進場暴打球員（影音）

〔體育中心／綜合報導〕阿斯頓維拉昨在英冠聯賽以1：0擊退伯明翰，不過除了勝負外，場內還發生一段插曲，一名英國足球流氓直接衝進場內給了阿斯頓維拉隊長葛利許（Jack Grealish）一記頭部重拳，此暴力舉動也引來足壇的譁然。

從影片可以看到，上半場第9分鐘，一位名叫米契爾（Paul Mitchell）的足球流氓突然衝進場內，從後面用右手暴打葛利許的頭部，面對突如其來的暴力，其他球員紛紛圍上前，想要為隊長討公道。隨後這名足球流氓很快被保全帶離現場。

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面對這樣的暴力行為，阿斯頓維拉發布官方聲明：「阿斯頓維拉俱樂部對於葛利許被襲擊的事件感到震驚。球員遭受這樣的襲擊是明顯的越線行為，這在英格蘭足球界是前所未有的。」

「俱樂部相信，當局將會對此事展開調查，襲擊者將會受到法律的制裁。」

葛利許遭足球流氓襲擊。（路透）

當事者（右）被保全帶離場。（路透）

葛利許（中）。（路透）

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