NBA》勇士隊內再現風暴？柯爾被爆於場上痛批D.格林不受控制

D.格林（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕在今天勇士對上太陽的比賽中，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）被場外的鏡頭拍到，跟身邊的助理教練抱怨D.格林（Draymond Green）的唇語被外界完整的解讀出來，柯爾的唇語被外界解讀為:「我受夠D.格林的那些不成熟的行為了。」，引起外界一陣譁然。

D.格林在過去幾年都是勇士隊重要的潤滑劑球員之一，他經常扮演球隊的藍領苦功角色，並幫助球隊贏得了三座冠軍。

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但本季開始，D.格林在場內外的狀況就持續不斷，不只本身受到了傷勢影響本季打打停停，同時與隊友杜蘭特（Kevin Durant）之間的衝突更是讓勇士團隊內部的氛圍產生了不少負面的影響。簡單來說，D.格林本季並沒有達到球團對他的期望。

他是隊中的雙面刃，若說前幾年他是隊上能獲得冠軍的重要關鍵，那他今年季後賽就會是勇士陣中最大的隱憂。

無論如何，只要柯爾沒有出面證實這句話真正的內容，將不會有人知道事情的真相，而這一切非常有可能隨著時間而被大家遺忘。

但我們都知道，D.格林是熱愛勝利的球員，而他一定知道為了團隊的勝利必須節制自己的個人行為，若他繼續如此不受控制的話，他非常有可能會帶領本季的勇士走向滅亡。

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