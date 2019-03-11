台日交流賽》桃猿本週戰羅德 備戰下週末開幕賽

Lamigo 練球，賴智垣（中）。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊本週三搭機赴日本千葉，預計和日職千葉羅德海洋隊交手兩場，是雙方繼石垣島之後再次交手。石垣島之行，猿隊名單主要都是年輕新秀居多，這次赴千葉名單則多為一軍主力，總教練洪一中說，名單雖不完全代表開幕一軍名單，但大致上戰力應就是如此。

洪總說：「這次去千葉名單雖不一定完全代表開季一軍，不過應該相差不大，正式開季前頂多調動幾個人選。洋將則是只帶李茲、尼克斯兩人，史博威調整進度稍慢，讓他在台灣投公辦熱身賽可能較好調整。」

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李茲。（記者林正堃攝）

尼克斯。（記者林正堃攝）

李茲（前）、尼克斯。（記者林正堃攝）

史博威是3位洋投之中最早抵台者，但調整進度似乎不如預期，洪總倒不擔心，不過也說，若下週史博威狀況仍欠佳，不排除開季第2週再登錄他，開幕前兩戰可能以兩洋投出戰。

Lamigo 練球。（記者林正堃攝）

Lamigo 練球。（記者林正堃攝）

賴智垣。（記者林正堃攝）

廖健富。（記者林正堃攝）

洪一中。（記者林正堃攝）

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