WSBL》林育庭決勝節挺身而出 國泰逆轉電信

林育庭繳出全隊最高29分、9籃板、5助攻。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕WSBL本週在板橋體育館進行第4循環賽事，衛冕軍國泰今迎戰第2名的電信，前3節打完雙方戰成平手，決勝節「小丁」林育庭一人獨拿11分，率隊以74：60收下逆轉勝。

電信在上半場打完一度取得3分領先，易籃後卻沒能擋下國泰攻勢，尤其決勝節林育庭一人攻下11分，射手黃鈴娟三分球3投3中進帳9分，成功演出逆轉勝。

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黃鈴娟三分球7投5中攻下17分。（記者羅沛德攝）



對於球隊驚險逆轉，國泰教練鄭慧芸認為，球員太願意分享球，導致出現過多失誤，才會贏得比較辛苦。林育庭繳出全隊最高29分、9籃板、5助攻，黃鈴娟三分球7投5中攻下17分。

電信今在第2節時擺上3個後衛，成功擾亂國泰節奏，其中「小不點」黃郁婷替補上陣打了30分鐘，為本季最高，全場攻下7分、5助攻。

對於自己的表現，黃郁婷認為還可以接受，只是後段沒能幫助球隊守住勝利有些可惜。教練黃曉潔也給予黃郁婷肯定，「她今天在場上做得很好，若能加強上籃跟投籃穩定度會更好。」

黃郁婷（左）。（記者羅沛德攝）

電信黃湘婷切入上籃得分。（記者羅沛德攝）

電信潘姿吟中距離跳投出手。（記者羅沛德攝）

國泰陳薇安遭電信球員嚴密防守。（記者羅沛德攝）

國泰林育庭帶球發動攻勢。（記者羅沛德攝）

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