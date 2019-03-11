羽球》震驚！丹麥出櫃女雙搭檔拋出退役聲明

曾獲里約奧運女雙銀牌的丹麥羽球組合彼得森／尤爾今天在臉書上宣佈退休。（圖片取自臉書）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕曾獲里約奧運女雙銀牌的丹麥羽球組合彼得森／尤爾，在2017年宣布出櫃與公開戀情，今年初這對幸福搭檔迎來新生女兒，原本預計將在全英公開賽復出，今天卻在臉書拋出國際賽退役聲明，「美好事物總有結束的時候。」

尤爾年初產下一女後，相對練習量不如以往，是她們做出退役決定的關鍵，兩人聲明當中提到，是時候退出國家隊以及國際賽，儘管這個決定非常艱難，他們認為，這個時機點是正確的。

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彼得森上週於全英公開賽混雙結束生涯最後一場國際賽，她很感謝搭檔克里斯提森，「我也成為了母親，現在對於球賽、冠軍的渴望已經不如以往，若以這樣的心態出賽，對我的搭檔而言並不公平。」

兩人共同做出退出丹麥國家隊以及國際賽的決定，但不會全面離開羽壇，預計可能會參加明年丹麥國內聯賽，也希望仍與羽球圈保持良好關係。

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