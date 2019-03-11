日職》王柏融現身「中田會」！ 與隊友一同搞笑拍照

王柏融（前排左2）與火腿隊友一同參加中田會。（圖片取自王柏融IG）

〔體育中心／綜合報導〕最近連續兩場熱身賽沒出賽的「大王」王柏融，隨隊前往廣島，明天將要與廣島鯉魚隊進行兩場對決，今日沒有比賽的火腿隊員們，一同前往老大哥中田翔的家中吃飯，台灣好手王柏融同樣也有參與。

出身廣島的中田翔，時常會邀請隊友前往他家一同吃飯，今天王柏融就與隊友一起參與「中田會」，王柏融也在《Instagram》上發文：「再訪中田會 美好的夜晚 就算語言不同 也可以喜歡的很自然」中田翔本人也在自己的IG上發出同一張照片，王柏融也到中田翔的IG上留言：「Thank you.」

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王柏融（右二）與隊友一同搞怪合照。（圖片取自中田翔IG）

近兩場熱身賽都缺席的王柏融，《Daily Sports》報導指出，原因是王柏融向球團表示，自己出現下半身緊繃的情形，所以球團方面也選擇讓他在前兩場熱身賽休息，接下來與廣島的二連戰是否出賽，得端看王柏融本人的身體狀況而定，栗山英樹監督也表示，並不會勉強王柏融出賽。

中田翔。（圖片取自王柏融IG）

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