足球》歐冠落後2球沒在怕 C羅有信心闖進8強

祖文特斯球星C羅。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕義甲霸主祖文特斯儘管上月底在歐冠16強首回合以0：2不敵馬徳里競技，但隨後聯賽拿下一波3連勝，而13號凌晨4點雙方將迎來第2回合較量，祖文特斯前鋒C羅對此相當有信心，認為球隊仍有機會闖進8強。

2月21日，馬競在主場靠著烏拉圭搭檔戈丁（Diego Godin）與希梅内斯（José Giménez）下半場雙雙建功，在賽前不被看好的情況下，以2球之差擊退祖文特斯，也讓斑馬軍團陷入淘汰邊緣。不過C羅保持樂觀態度，表示球隊仍有機會翻盤。

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C羅說：「祖文特斯的狀態很好，信心也很足夠，我們都充滿自信。我想對球迷說，球隊需要你們的支持與幫助，我們會在球場上完成進球和贏下比賽的任務，逆轉翻盤是有可能的。」

義甲方面，祖文特斯目前以24勝3平0敗、75積分穩居龍頭寶座，遙遙領先身後的拿坡里18分，有望完成義甲8連霸的偉業。對此，C羅表示：「這支球隊正在經歷一個偉大賽季。我們在義甲高居榜首，聯賽的表現我們相當滿意，也曾在義大利超級盃中擊退AC米蘭，現在我們的目標是聯賽冠軍，當然還有歐冠。」

C羅加盟祖文特斯後，球團高層一直希望能夠拿下歐冠冠軍，如果斑馬軍團本賽季拿到了超級盃、義甲冠軍，但是歐冠止步16強，也會被視為失敗，屆時主帥阿萊格里（Massimiliano Allegri）恐怕會打包走人。

斑馬軍團主帥阿萊格里。（資料照，法新社）

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