中職》中信兄弟公佈上半季主題日 3月15日全面開賣

中信兄弟將在3月15日全面售票。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕熱血的棒球季即將展開！中信兄弟「全象主場」將於3/26（二）在台中洲際棒球場正式開打，上半季30場主場賽事將於3/13（三）10:00在中信兄弟售票網開放2019洲際季票、猛象會、艾樂粉會會員優先購票，3/14（四）10:00陸續開放親子象會員與中信兄弟聯名卡購票，3/15（五）12:30於「中信兄弟售票網、7-11的ibon售票機台及全家的FamiPort售票機台」全面開放購票。

去年中信兄弟正式進駐洲際棒球場，今年將更積極深耕台中，於洲際棒球場安排更多主題日活動。3/26-3/31開幕週「台中兄弟」集結豐富的台中元素，同時也邀請台中傑出人士共襄盛舉，為今年中信兄弟精彩賽事揭開序幕！3/19（二）中信兄弟也將於台中市政府舉辦記者會，一軍教練及球員皆會抵達現場，展現中信兄弟球團落地台中、深耕在地的決心！

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4/20-21將於天母棒球場舉行主題日「傳統一戰」，首度和統一7-ELEVEn獅跨隊聯名合作，重現中華職棒元年首戰的復古熱血回憶，並將推出復古球衣！5/4- 5/5在洲際棒球場舉辦寵物主題日「忠心兄弟」，毛小孩是人類最忠心的夥伴，像小孩一般，抑或是像兄弟姐妹一般的存在，歡迎帶著毛孩子們一起進場同樂！去年大受好評的女孩日，今年將在5/18-5/19於洲際棒球場舉辦升級版「戀與女孩」。

6/1-6/2請球迷於洲際棒球場「GATE B835」準時登機，體驗難忘的「台灣虎航」飛行旅程！6/7-6/9三天的端午節連續假期，一定要來洲際棒球場一起享受「浪花兄弟」經典涼水祭，把握夏日美好時光！6/7-6/9三天的座位區域規劃為濕區「下層南、西A-F區」，乾區「下層南、西G-K區」。

2019中信兄弟上半季主題日。（兄弟提供）

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