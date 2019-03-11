中職》周董談第五隊 樂見味全精神回來但「不喝味全飲料」

中信兄弟球員周思齊。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕周思齊今天以球員工會理事長的身分，在球員工會校園講座現身母校輔仁大學，他在訪談當中談到工會的困境以及實務上的經歷，講座中他也表達自己對味全龍將要重回中職的看法，周思齊表示，作為球員當然希望味全龍這個精神回來，但這企業確實想要洗白，所以還是不會喝他們的飲料。

《芋傳媒》報導指出，周思齊在談論球員工會的歷程時指出：「我們可以起身抗爭或鼻子摸摸繼續忍受，因為許多學長在爭取的路上被黑掉，讓有些球員對於權益追求卻步，希望大家能夠支持工會，讓職棒環境變得更好！」

請繼續往下閱讀...

在講座結束的問答當中，周思齊被問到味全龍即將重返職棒成為第五隊的看法，周思齊表示，作為球員當然希望味全龍這個精神回來，而他也認為這個企業確實是要洗白，因此身為球員的他應該為自己身體負責，所以還是不會喝味全的飲料。

同時周思齊也分享自己在2013年，面對現任洋基隊先發投手田中將大時的心態，周思齊表示，他當時就認為自己有自信能贏過他，最後他也將田中88英哩的招牌指叉球擊出中外野方向安打，只可惜台灣隊最終未能取勝。

日前中信兄弟完成調薪，不過周思齊與陳子豪兩人都向聯盟提出薪資仲裁，其中身為球員工會理事長的周思齊更是帶頭開第一槍，隨後年輕小將陳子豪也跟上，他們兩人都表示，是為了以後的年輕選手，因此要讓制度更完善。

中信兄弟陳子豪。（資料照，記者黃志源攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/