WSBL》台元三老將穩定軍心 賞台電本季第10敗

台元劉儀君。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕尋求開胡的台電今迎戰台元，一度取得領先，易籃後也一路緊咬，但沒能成功超車，最終仍以62：70落敗，再度與勝利擦身而過。

台元今在下半場，由老將劉君儀、蔡佩真及陳萓峰輪流挺身而出，率隊克服落後劣勢，成功上演逆傳秀，替補上陣的劉君儀今攻下全隊最高15分、2籃板，彭曉彤、卓敬14分次之。

請繼續往下閱讀...

台電賴欣妤繳全隊最高17分，郭佳紋15分次之，郭佳紋說：「沒能贏下真的有些可惜，但大家都已經盡力了。」

台電仍未能從連敗的陰霾走出，個性正向的郭佳紋說，自己不會去想前一場比賽的表現如何，而是會好好準備下一戰，「畢竟前一戰的三分球，並不能幫助我贏得下一場比賽。」她也提到，最近球隊每個人都會相互鼓勵，「就算輸球也要掐著對方的脖子，不能輸得太難看。」

台元彭曉彤。（記者羅沛德攝）

台元陳萓峰。（記者羅沛德攝）

台電郭佳紋。（記者羅沛德攝）

台電賴欣妤。（記者羅沛德攝）

台元卓敬中距離出手。（記者羅沛德攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/