NBA》10天短約加入湖人 33歲老將繼續追夢

湖人10天短約簽下A.英葛蘭。（資料照，USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕《The Athletic》記者Shams Charania報導，洛杉磯湖人10天短約簽下發展聯盟33歲老將A.英葛蘭（Andre Ingram），目前他已在芝加哥與球隊會合，將會加入明天湖人作客公牛的比賽以及接下來連續5場的客場之旅。

現年已經33歲的A.英葛蘭曾參加NBA選秀卻落選，但他選擇不去海外打球賺錢，而是繼續追求他的NBA夢，2007年11月他終於在發展聯選秀會以第94順位被盟猶他閃電俠隊選上，開啟追夢之旅。

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「你是追求夢想，還是去海外？我選擇留下來，而且我並不後悔這個決定，我很享受在這裡度過的時光，我認為最初幾年在猶他發展聯盟是我的黃金時間，我已經能夠從中獲得很好的職業生涯。」A.英葛蘭說道。

早在上個賽季，A.英葛蘭就曾短暫效力湖人，出賽2場的比賽中場均拿下12分3個籃板3.5次助攻，本賽季湖人挑戰季後賽幾乎無望，年輕小將們又各個遭逢傷勢困擾，A.英葛蘭加入應可獲得不少發揮機會。

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