MLB》塞揚對決！薛哲掛帥先發開幕戰對德葛隆

薛哲。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊總教練宣布，今年開幕戰先發投手將會由3屆塞揚獎得主的薛哲（Max Scherzer）來擔任，屆時將要大都會的王牌投手，同時也是去年打敗薛哲拿下塞揚獎的德葛隆（Jacob deGrom）。

這將會是薛哲連續第二年為國民主投開幕戰。在2015年以7年大約加入國民後，只有2017年因指傷而錯過開幕戰。而巧和的是，2018年的美聯塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）也將在開幕戰對上美聯塞揚獎第二名的韋蘭徳（Justin Verlander）。

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另外，薛哲在今天對陣紅雀的比賽中，將用球量提升到春訓新高的75球，主投5.1局被打6支安打丟掉3分，在國民打者全場只攻下兩分的情況下吞下敗投。薛哲表示：「儘管很疲憊，但是我在比賽的末端依然很強勢，而速度也有發揮。同時很重要的是我也讓用球數達到標準。」

國民隊開幕戰將會是在台灣時間3月29日於主場出戰大都會隊。

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