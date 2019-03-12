NBA》抱怨「追夢綠」被抓包 勇士教練回應了！

勇士主帥柯爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日金州勇士在自家主場以111：115敗給西部吊車尾鳳凰城太陽，比賽中勇士總教練柯爾（Seve Kerr）被場邊攝影機補捉到他疑似向助理教練抱怨D.格林（Draymond Green）的畫面，意外引起外界軒然大波，外界紛紛猜測是否又有隊內風暴出現，今柯爾也針對此事回應。

"I'm so f***ing tired of Draymond" is what that looks like, @Mikeweisberg, but we don't know if anything came after that as they cut to commercial pic.twitter.com/Y7I7snkrXj — CJ Fogler （@cjzero） 2019年3月11日

畫面中柯爾的嘴型像是在說：「我真是受夠D.格林的行為了」，今天柯爾在勇士訓練後接受媒體採訪，當被問到此影片的問題時，他面帶微笑澄清：「不，唇與讀者解讀錯了，我說的是我不能認同D.格林今晚的做法，這些是我的確切言論，我不知道有人會誤解這句話。」柯爾說道。

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柯爾坦言賽後當他發現此影片在網路上被瘋狂轉載後，有試圖找過D.格林，但當時D.格林已經離開休息室，沒有接受媒體的賽後採訪，但柯爾拒絕透露任何他與D.格林談論此影片的相關內容。

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