NBA》抱怨「追夢綠」被抓包 勇士教練回應了！

2019/03/12 10:35

勇士主帥柯爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日金州勇士在自家主場以111：115敗給西部吊車尾鳳凰城太陽，比賽中勇士總教練柯爾（Seve Kerr）被場邊攝影機補捉到他疑似向助理教練抱怨D.格林（Draymond Green）的畫面，意外引起外界軒然大波，外界紛紛猜測是否又有隊內風暴出現，今柯爾也針對此事回應。

畫面中柯爾的嘴型像是在說：「我真是受夠D.格林的行為了」，今天柯爾在勇士訓練後接受媒體採訪，當被問到此影片的問題時，他面帶微笑澄清：「不，唇與讀者解讀錯了，我說的是我不能認同D.格林今晚的做法，這些是我的確切言論，我不知道有人會誤解這句話。」柯爾說道。

柯爾坦言賽後當他發現此影片在網路上被瘋狂轉載後，有試圖找過D.格林，但當時D.格林已經離開休息室，沒有接受媒體的賽後採訪，但柯爾拒絕透露任何他與D.格林談論此影片的相關內容。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.