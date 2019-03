NBA》抱怨「追夢綠」被抓包 勇士教練回應了！

勇士主帥柯爾。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕昨日金州勇士在自家主場以111:115敗給西部吊車尾鳳凰城太陽,比賽中勇士總教練柯爾(Seve Kerr)被場邊攝影機補捉到他疑似向助理教練抱怨D.格林(Draymond Green)的畫面,意外引起外界軒然大波,外界紛紛猜測是否又有隊內風暴出現,今柯爾也針對此事回應。

"I'm so f***ing tired of Draymond" is what that looks like, @Mikeweisberg, but we don't know if anything came after that as they cut to commercial pic.twitter.com/Y7I7snkrXj