棒球》低肩側投曾飆160公里 林昌勇職棒征戰24年宣告退休

林昌勇宣布退休。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕生涯征戰韓職、日職、以及大聯盟的42歲老投手林昌勇，去年被起亞虎釋出後，原仍想再拚戰，但昨決定退休，正式結束24年的職棒生涯。

林昌勇是韓職具代表性的低肩側投之一，1995年踏進職棒賽場，加入海陀虎隊（起亞虎隊前身），之後在1999年轉戰三星獅，之後曾轉戰日職、大聯盟，2014年重返韓職。

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生涯在韓職18個球季，林昌勇擔任過先發、中繼、後援，累積130勝86敗258次救援點、19次中繼點，平均防禦率3.45。

林昌勇在2008年至2012年轉戰日本職棒養樂多隊，5年期間累積11勝13敗128次救援點、21次中繼點，平均防禦率僅2.09，他還在2009年球季飆出160公里的火球；而林昌勇2013年赴美挑戰大聯盟小熊隊，僅出賽6場，留下防禦率5.40的成績。

此外，林昌勇職棒24年生涯中，以投手身分在韓職、日職、大聯盟中，合計共出賽1004場，相當罕見。若以20年來算，每年至少要出賽50場。

林昌勇也多次入選國家隊，包含1999年首爾亞錦賽、2000年雪梨奧運、2002年釜山亞運、2003年亞錦賽、2009年經典賽、2014年仁川亞運、2017年經典賽等，國家隊資歷豐富，也是讓台灣隊吃足苦頭的投手。

上季林昌勇在起亞虎出賽37場有12場先發，戰績5勝5敗防禦率5.42。《韓聯社》報導，去年球季結束後，起亞虎不續簽林昌勇，引發部分球迷強烈不滿，還到起亞虎主場外進行抗議。

林昌勇。（資料照，美聯社）

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