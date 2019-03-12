NBA》魔術強森一意孤行 湖人教練團懇求留這2人被無視

魔術強森日前親臨湖人主場觀賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人找來詹姆斯（LeBron James）提升戰力，但之後的操作卻讓人霧裡看花，今美媒爆料，其實湖人教練團去年季後懇求留下表現不俗的藍道（Julius Randle）和B.羅培茲（Brook Lopez），無奈魔術強森（Magic Johnson）並沒有點頭。

《The Athletic》記者Bill Oram報導，魔術強森在暑假完成找來詹姆斯的偉大任務，卻無視教練團的請求，放走藍道和B.羅培茲2名重要戰力，簽下麥基（JaVale McGee）、畢斯利（Michael Beasley）和L.史岱芬森（Lance Stephenson）。

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藍道本季在鵜鶘打出生涯年，62場出賽、38場先發，平均上場時間30.3分、貢獻20.7分皆寫下生涯新高，另可拿到8.7籃板、3助攻，而B.羅培茲現為公鹿主力中鋒，場均有12.3分、4.5籃板貢獻，所屬球隊聯盟戰績第一。

魔術強森操盤被質疑的不只一樁，先前他為了讓畢斯利走還打包潛力中鋒祖巴克（Ivica Zubac），Bill Oram透露，如果魔術強森之後把總教練華頓（Luke Walton）趕走，湖人管理階層會有不少人感到痛心，因為他們都十分支持華頓。

湖人找來詹姆斯的首季賽季以失敗收場，各界檢討聲浪不斷，高層勢必也得關門好好檢視本季的缺失，力拚新賽季才是首要。

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