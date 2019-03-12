NBA》林書豪得分無緣破雙位數 暴龍慘敗東部爛隊騎士

林書豪（左）僅有8分、1籃板、2助攻、1抄截。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕取得季後賽門票的東部強權暴龍今日在客場挑戰東部倒數第二、無緣季後賽的騎士，連兩戰得分破雙位數的林書豪從板凳出發，僅有8分、1籃板、2助攻、1抄截的數據貢獻，慘的是暴龍防守、進攻都失靈，以101：126不敵騎士。

林書豪此仗在首節砍進一顆壓哨大號三分球，無奈2、3節未獲太多上場機會，末節也是在球隊大幅落後才上場，全場出手9次、命中3球，包括三分球5投1中，無緣連3戰把得分突破雙位數。

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林書豪無緣連3戰得分上雙。（美聯社）

暴龍此仗僅3人表現正常，一哥雷納德（Kawhi Leonard）進帳全隊最多25分，主控羅利（Kyle Lowry）14分、6助攻及5籃板，西亞卡姆（Pascal Siakam）挹注15分，但射手格林（Danny Green）5分，回到先發的M.加索（Marc Gasol）拿到2分、7籃板、4助攻，狀況持續低迷。

此外，暴龍伊巴卡（Serge Ibaka）、克里斯（Marquese Chriss）在第三節後段還上演全武行戲碼，雙雙遭趕出場。結果暴龍在末節完全無法與地主抗衡，一路被對手壓著打，無緣在近期客場3度遠征全勝。

伊巴卡和克里斯爆發全武行。（今日美國）

騎士則是團隊6人上雙，塞克斯頓（Collin Sexton）轟進生涯次高28分，一哥洛夫（Kevin Love）16分、18籃板，歐斯曼（Cedi Osman）19分、7籃板及7助攻，齊吉克（Ante Zizic）17分、7籃板，奈特（Brandon Knight）進帳12分，替補出發的克拉克森（Jordan Clarkson）14分。

塞克斯頓轟進生涯次高28分。（美聯社）

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