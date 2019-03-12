MLB》勇士大物萊特近況佳 有望搶佔開季名單

萊特。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊大物新秀萊特（Kyle Wright）今天對戰海盜主投三局雖然丟掉兩分但送出多達5次三振，目前有關他開季就成為勇士輪值一員的呼聲越來越高。

萊特高居官網百大新秀排行榜第29名，在隊排也僅次索羅卡（Mike Soroka）排行第二。今天是萊特春訓首次掉分，截至目前為止春訓共投8局送出11次三振，自責分率僅2.25。在勇士王牌投手佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）和去年表現傑出的索羅卡都因傷可能缺席開季的情況下，萊特在春訓的好表現確實讓他佔據了有利位置。

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萊特：「我感覺很棒，四縫線速球、滑球、曲球都很好，不過二縫線速球沒那麼理想。能不能進入開季名單不是由我決定，這是總管和教練的職責，我的工作就是等著為球隊貢獻而做好準備。」

「他有很多武器，」勇士隊板凳教練Walt Weiss說。「他有很好的變化球，他的速球也兼具速度和控球。現在又多了能對付左打者的切球。萊特能夠掌握戰局，他真的很棒。」

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