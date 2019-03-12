MLB》黃暐傑挨轟、1.2局失4分 連兩場後援都砸鍋

黃暐傑。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今天兵分兩地出賽，其中一場對天使之戰，台灣小將黃暐傑後援1.2局狂失4分，包含挨了一發三分砲，球隊最後以11：12輸球。

遊騎兵前5局打完以6：4領先，黃暐傑是在此戰6局上登板，他連續解決兩人後，被普耶歐（Cesar Puello）敲二壘安打，不過他及時解決下棒史特拉（Tommy La Stella），化解為機。

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但7局上黃暐傑遇到亂流，1出局後，杭特（Torii Hunter）敲安，2出局後，杭特盜上二壘，下棒賈諾（Dustin Garneau）敲帶有1分打點安打，黃暐傑又對巴多昆（Roberto Baldoquin）投保送，下棒Jack Kruger轟出三分砲，天使單攻4分逆轉戰局，黃暐傑則被打退場。

總計黃暐傑1.2局投球，被敲4安（包含三分砲）、投出1次保送，失掉4分，連兩場後援都砸鍋，防禦率飆升至14.73。

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