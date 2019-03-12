MLB》洋基今年挑戰300轟不是夢？ 官網列出條件

賈吉。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基團隊去年整季轟出267發全壘打，創下單季最高。大聯盟官網透過「Steamer」系統推算，洋基今年仍有機會超越去年所創下的紀錄，但要達成300轟，需有人打出MVP等級的好表現才行。

官網記者霍克（Bryan Hoch）撰文指出，上季「法官」賈吉（Aaron Judge）因傷缺陣7週，桑契斯（Gary Sanchez）受到傷勢影響表現，葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）也因傷缺陣一段時間，一壘手維特（Luke Voit）下半季來到洋基填補一壘火力，傷兵不少的洋基，去年仍打破團隊單季最多轟紀錄。

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史坦頓。（資料照，今日美國）

據「Steamer」預測，洋基今年若要達成團隊300轟，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、賈吉合計至少有100轟。該系統預測史坦頓今年能敲44轟，賈吉則是35轟，兩人前年曾各敲59轟、52轟，合計就有111轟之多。

安杜哈爾。（資料照，今日美國）

去年球季，洋基有12人的全壘打達到雙位數，今年可能再度發生。桑契斯必須要能敲出接近2017年的33轟表現，安杜哈爾（Miguel Andujar）、希克斯（Aaron Hicks）、托瑞斯（Gleyber Torres）三人合計要能貢獻75轟。

洋基新同學杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）、葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）今年合計約20轟，柏德（Greg Bird）、維特（Luke Voit）兩人要能維持去年合計的25轟表現。

杜洛威斯基。（資料照，今日美國）

「Steamer」推測，拉梅修（DJ LeMahieu）、賈納（Brett Gardner）、羅邁（Austin Romine）今年估算合計能敲23轟，其他人像是佛雷瑟（Clint Frazier）或許能在球季中有好表現。

該文指出，若以上的條件都達到，肯定會超過去年寫下的267轟障礙，但若要達成300轟，可能要有人打出MVP等級的表現，但這是有可能發生的事情。

桑契斯。（資料照，今日美國）

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