NBA》籃網7人得分上雙大勝活塞 兩隊排名互換

籃網後衛D.羅素。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網全場合計共有7人得分上雙，反觀活塞全場97投僅27中，命中率低到只有27.8%，最終籃網靠著團隊合作輕鬆以103：75大勝活塞，雙方排名互換，籃網以0.5場的勝差超越活塞，升至東部第六。

本場比賽早早就分出勝負，雙方在上半場打完就有著26分的差距，進入到下半場籃網更是不給活塞任何將分數追近的機會，下半場雙方最大的分數差距來到31分，籃網大勝笑納四連勝。

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籃網的汀維迪（Spencer Dinwiddie）拿19分2籃板2助攻，克拉布（Allen Crabbe）14分10籃板4助攻，庫魯斯（Rodions Kurucs）13分2籃板，J.哈里斯（Joe Harris）12分4籃板3助攻，D.羅素（D'Angelo Russell）11分3籃板7助攻。

汀維迪（左）拿下19分2籃板2助攻。（USA TODAY）

活塞的卓蒙德（Andre Drummond）13分20籃板3助攻，葛瑞芬（Blake Griffin）10分7籃板6助攻，I.史密斯（Ish Smith）9分4籃板2助攻，蓋洛威（Langston Galloway）9分1籃板1助攻。

活塞卓蒙德（左）13分20籃板3助攻。（美聯社）

活塞葛瑞芬（左）10分7籃板6助攻。（歐新社）

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