MLB》「神鱒2.0」身心大改造 本季洗刷質疑破繭而出？

巴克斯頓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕過去曾高居百大新秀榜首的雙城隊前大物新秀巴克斯頓（Byron Buxton）過去數個球季總是未能回應眾人的期待，不過他今年春訓繳出相當優異的成績，狀況調整十分到位。

巴克斯頓：「我現在感到很舒適。休賽季時我自己進行了訓練，沒有任何教練的指導。揮棒的一切都只有著我的想法。而且我的自信心也提高了100倍。」目前為止他在22個打席中敲出3發全壘打，打擊率高達0.364，而攻擊指數則是1.281。

請繼續往下閱讀...

巴克斯頓在休賽季還增重了20磅，他表示自己一早起來會吃掉兩塊牛排跟一打雞蛋，然後重訓之後再吃一頓，「說要增重很容易卻很難做到。我增重的原因是因為全壘打牆，我以前總是不會在防守時避免去撞上全壘打牆（進而受傷）。我之前還擔心增重會使我速度下滑，不過現在得我比以前更快了。」

被球探們認為擁有高水準五拍子天賦的巴克斯頓，過去人們常拿他與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）做比較，但他在上到大聯盟後一直無法適應。守備和跑壘是都已展現出頂級水準的他，進攻能力依然沒有兌現出大家認為他擁有的高天賦，上到大聯盟後的302場比賽只有0.230/ 0.285/ 0.387的打擊三圍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/