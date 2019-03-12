NBA》比賽變拳擊場！ 暴龍伊巴卡和騎士克里斯大打出手（影音）

暴龍伊巴卡（右）和騎士克里斯（左）大打出手。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天以101：126慘敗東部倒數第二的騎士，暴龍伊巴卡球員（Serge Ibaka）和騎士克里斯（Marquese Chriss）在比賽中發生衝突，雙方大打出手，都遭裁判趕出場。

此戰第三節剩下最後一秒，暴龍隊從底線發球，要長傳給前場的伊巴卡，他和克里斯卡位爭球，兩人的手糾結在一起，隨後伊巴卡跳起來沒接到球，跌坐在地上，他起身上前直接架住克里斯的脖子，雙方都出拳爆發全武行。裁判當下把兩人都驅逐出場。

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ESPN球評馬克斯（Bobby Marks）在推上發文，考量到伊巴卡是慣犯，他曾和公牛R.羅培茲（Robin Lopez）、熱火和強森（James Johnson）發生衝突，「可能會被有3至5場的禁賽，每場比賽將失去14.9萬美元的錢。」

伊巴卡可能會遭到禁賽，加上控衛羅利（Kyle Lowry）腳踝扭傷，暴龍近期戰力恐受影響。

And let the record show...Serge Ibaka ain't nothing to mess with. Watch your step, kid. You best protect your neck pic.twitter.com/DQXEfcLs3X — Michael Lee （@MrMichaelLee） 2019年3月12日

暴龍伊巴卡（右）和騎士克里斯（中）大打出手。（今日美國）

伊巴卡遭驅逐出場。（美聯社）

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