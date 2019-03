NBA》比賽變拳擊場！ 暴龍伊巴卡和騎士克里斯大打出手（影音）

暴龍伊巴卡(右)和騎士克里斯(左)大打出手。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕暴龍今天以101:126慘敗東部倒數第二的騎士,暴龍伊巴卡球員(Serge Ibaka)和騎士克里斯(Marquese Chriss)在比賽中發生衝突,雙方大打出手,都遭裁判趕出場。

此戰第三節剩下最後一秒,暴龍隊從底線發球,要長傳給前場的伊巴卡,他和克里斯卡位爭球,兩人的手糾結在一起,隨後伊巴卡跳起來沒接到球,跌坐在地上,他起身上前直接架住克里斯的脖子,雙方都出拳爆發全武行。裁判當下把兩人都驅逐出場。

ESPN球評馬克斯(Bobby Marks)在推上發文,考量到伊巴卡是慣犯,他曾和公牛R.羅培茲(Robin Lopez)、熱火和強森(James Johnson)發生衝突,「可能會被有3至5場的禁賽,每場比賽將失去14.9萬美元的錢。」

伊巴卡可能會遭到禁賽,加上控衛羅利(Kyle Lowry)腳踝扭傷,暴龍近期戰力恐受影響。

And let the record show...Serge Ibaka ain't nothing to mess with. Watch your step, kid. You best protect your neck pic.twitter.com/DQXEfcLs3X