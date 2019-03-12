MLB》說沒事其實「很有事」！洋基後援錯誤決定毀了一季

洋基後援投手坎利。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基後援投手坎利（Tommy Kahnle）去年出賽24場寫生涯新低，6.56的防禦率創新高，回想起令人失望的一季，坎利很後悔選擇帶傷續投而毀了一整年，他感慨表示：「當時的想法真的是最大錯誤！」

坎利去年開季一切都「怪怪的」，原本速球均速達98英哩，但上季掉到94，特別是面對金鶯一戰，2局就花了48球，坎利向《The Athletic》吐露，其實當時自己就覺得身體不大對勁，只是不願承認，因此每當洋基教練團詢問時，他總以「沒事」兩字回應。

請繼續往下閱讀...

不過，坎利表現每況愈下，對上紅襪時0.2局就被掃出3安，掉5分有3分自責分，讓坎特不得不正視受傷的問題，「我當初會覺得可以續投，是因為過去一直有類似的感覺，但檢查後二頭肌發炎，導致肩膀用力過度也出現肌腱炎，之後教練將我放入傷兵名單。」坎特說，「我真的不應該帶著傷續戰。」

坎特去年復健之路在小聯盟及大聯盟來回跑，今年傷癒力求強勢回歸，原本的投球姿勢因傷改變，也在教練提點之下漸漸找回最舒服的狀態，今年春訓表現不俗，速球球速一度飆至97英哩，至今出賽4場、4.1局0失分，還拿到一勝，被列為是洋基開季後援輪值戰力之一。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/