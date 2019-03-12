MLB》紅人投手羅倫森熱身賽秀「投打二刀流」 還守外野

紅人後援投手羅倫森守外野。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人後援投手羅倫森（Michael Lorenzen）上季展現出「投打二刀流」的實力，曾單週敲3轟。今天對印地安人的比賽中，羅倫森先是後援登板1局無失分，接著守中外野，讓他直呼太有趣。

羅倫森去年出賽45場，4勝2敗防禦率3.11，有8次中繼點、1次救援成功，吃下81局；打擊方面，去年54場共有31打數，敲出4轟、10分打點，打擊率「高達」2成9。

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紅人今天對印地安人的熱身賽，羅倫森在第5局登板，讓對手三上三下，賞出2次三振。第6局他「改守」中外野，直到第8局才退場休息；此外，羅倫森1打數吞K沒表現。

《美聯社》報導，羅倫森今天上場投球、打擊又守備，他認為很有趣，「我沒有接到任何飛球，有幾球向我這邊飛過來，希望下次我能跑到。」

第一年執掌兵符的紅人總教練貝爾（David Bell），喜歡用羅倫森守中外野，「這是我們都想看到的事。」他說，「這完全不同，對我們來說都是新鮮事，從來沒有能接近做到這些事情的投手。」

紅人後援投手羅倫森。（美聯社）

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