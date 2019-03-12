NBA》黃蜂一哥40分成空響 哈登領軍火箭奪9連勝

哈登（右）28分領軍奪勝，攻下40分的沃克（左）還是吞敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管沃克（Kemba Walker）爆砍40分，但獨木難撐大局，火箭在哈登（James Harden）28分領軍，共5人得分雙位數，終場118：106強勢收下9連勝。

火箭開賽就打得有聲有色，首節灌進38分，加上防守有效限制對手火力，握有雙位數領先在手，雖然第三節沃克表現大殺四方，單節5次出手全進拿14分，但反攻力道仍稍顯不足，雙方一直維持雙位數分差，火箭拿下最終勝利。

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哈登21投7中命中率不出色，但12次罰球機會進11球，仍拿下火箭隊之最的28分，外帶10助攻、6籃板，E.戈登（Eric Gordon）22分，卡培拉（Clint Capela）摘19分、15籃板，法瑞德（Kenneth Faried）替補拿16分。

沃克此役20投14中，包含外線6次出手全進，得分相當高效率，有40分、10籃板、7助攻的全方位演出，然而其他人並未能適時擔起得分責任，讓沃克孤立無援，仍為季後賽努力的黃蜂吞2連敗，目前以30勝37敗列東部第10，與8強之林有1.5場勝差。

沃克繳出40分全方位數據。（今日美國）

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