NBA》魏少向爵士球迷噴髒字 連觀眾老婆都被他威脅

魏斯布魯克離場時向爵士迷揮手說再見。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魏斯布魯克（Russell Westbrook）今拿23分、11籃板、8助攻全面數據，領軍雷霆98：89擊敗爵士，卻傳出他和場邊觀眾槓上的消息。

猶他媒體《Deseret News》記者Eric Woodyard放上魏斯布魯克和觀眾爭論的過程，他不斷跟球迷「溝通」，但最後氣憤地直接用髒字伺候對方，「我一定會搞死你們（I fxxk you up），我跟你保證，同時對天發誓，我會讓你跟你的太太吃不完兜著走！」

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球迷到底為何激怒魏斯布魯克並不得而知，但他們已收到官方發出的「警告卡」，無非是因為言語和動作觸犯到球員，而事實上，這並不是魏斯布魯克首次與爵士迷起衝突，去年4月季後賽就有過案例，當時魏斯布魯克表示，是對方主動挑起戰爭。

雷霆此役前往客場踢館共5人得分雙位數，施洛德 （Dennis Schroder）替補24分最高，P.喬治（Paul George）14分、11籃板，爵士則以米契爾（Donovan Mitchell）的25分最高。

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