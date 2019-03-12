NBA》「魯長老」替補總得分史上第一 快艇撞倒綠衫軍

L.威廉斯破紀錄成為NBA替補史上總得分最高的球員。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯快艇今天在主場迎戰波士頓塞爾提克，快艇在「魯長老」L.威廉斯（Lou Williams）全場轟下34分的帶領下，以140：115大比分擊敗東部強權塞爾提克，L.威廉斯也破了NBA史上替補總得分新高，原紀錄是由柯瑞（Dell Curry）所留下。

L.威廉斯豪取34分。（USA TODAY）

本場比賽快艇大部分時間都處於領先，到了下半場完全沒有讓塞爾提克有追上的機會，快艇全隊手感火燙，投籃命中率高達61.6%，合計七人得分上雙，最終就以140：115擊敗塞爾提克。

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L.威廉斯在第四節9分53秒上籃得分，以總得分1萬1148分打破老柯瑞（Dell Curry）所保持的1萬1147分，成為NBA史上替補總得分最高的球員，今天他全場狂轟34分，也是他職業生涯第29次得分超過30分。

L.威廉斯破紀錄，隊友紛紛向他祝賀。（美聯社）

L.威廉斯34分5籃板5助攻，加林納里（Danilo Gallinari）25分5籃板2助攻，哈瑞爾（Montrezl Harrell）20分6籃板2助攻，祖巴克（Ivica Zubac）14分7籃板2助攻，貝佛利（Patrick Beverley）11分5籃板6助攻。

羅齊爾（Terry Rozier）26分2籃板2助攻，J.布朗（Jaylen Brown）22分7助攻，厄文（Kyrie Irving）18分2籃板11助攻，哈佛德（Al Horford）10分1籃板4助攻。

塞爾提克厄文（左）18分2籃板11助攻。（USA TODAY）

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