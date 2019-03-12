MLB》陳偉殷該轉牛棚或DFA？ 官網作家力挺他先發

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣投手陳偉殷在熱身賽出賽3場2場先發，防禦率是偏高的11.05，有外國球迷好奇陳偉殷未來在球隊的定位，該轉牛棚或指定轉讓（DFA）。馬林魚官網作家弗里薩洛（Joe Frisaro）則認為，馬林魚先發群仍需要有投手深度，陳偉殷去年吃下133.1局，是全隊第二多。

弗里薩洛貼出球迷的提問，「馬林魚該怎麼安排陳偉殷？他身價太高難交易，你是否認為馬林魚會把他調至牛棚、或是指定轉讓（DFA）、或是讓他留在先發輪值中？」

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弗里薩洛分析，毫無疑問，陳偉殷的合約讓交易變得更困難，但不代表他在2019年球季沒有價值，無論是先發輪值或後援。有些人說馬林魚應該裁掉陳偉殷，但這不實際，他2019年的薪水有2000萬美元，2020年有2200萬美元，2021年還有1600萬美元選擇權合約。

該文提到，批評陳偉殷的球迷們也要記住，馬林魚去年先發輪值共用13名投手，在整個球季中，球隊需要有投手深度，而不能只是靠5、6個潛力新秀，或是只有短暫的大聯盟經驗的選手。陳偉殷去年先發26場，吃下133.1局，全隊第二多，只比伍雷納（Jose Urena）少。

陳偉殷上季先發26場是加入馬林魚以來最多，戰績6勝12敗防禦率4.79。

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