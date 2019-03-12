MLB》紐約重砲一壘新秀 春訓暫居球隊雙冠王

2019/03/12 13:59

阿隆索。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會的大聯盟頭號一壘新秀阿隆索（Pete Alonso）在春訓期間狀態火熱，今天他在三個打席擊出一支二壘安打，春訓攻擊指數來到1.270的誇張成績。

目前阿隆索在32個打席中掃出13支安打，而3發全壘打、打擊率0.406都是球隊最高，去年就已經在3A繳出好表現的他今年非常有機會成為球隊的先發一壘手。阿隆索的力量是他最大的優點，去年在小聯盟總計132場比賽裡狂轟36發全壘打。

「我感覺非常好，」阿隆索說。「我很享受能夠清楚的看到球。我堅守我的攻擊策略，而不去追打太多不好的球。我的擊球選擇也很好，我只是一直前進，讓每一天都變得更好。就是這樣。」

不過今天大都會以3：6敗給了太空人，他們的後援投手雷姆（Jacob Rhame）上場後一共丟掉4分，讓太空人隊拿下逆轉勝。而大都會將在3/29進行開幕戰，將作客華盛頓挑戰國民隊

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