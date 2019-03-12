跳台滑雪》日本好手小林提前奪冠 打破歐洲獨霸世界盃紀錄

日本跳台滑雪好手小林陵侑。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕22歲日本好手小林陵侑在跳台滑雪世界盃挪威站，雖然僅拿第5，但23站賽事就拿下11面金牌，積分高達1665分，提前鎖定世界盃總冠軍，寫下歷史。

跳台滑雪世界盃一年有25到30場賽事，按各站名次累積積分，上週末的挪威站為本季第23站，小林兩跳拿250.1未能再次奪金，但憑藉先前勇猛表現，績分早已握有絕佳優勢，即便在後的波蘭名將斯托赫（Kamil Stoch）剩下5站都奪金也沒機會能在世界盃稱王。

請繼續往下閱讀...

世界盃自1979-80年賽季創立以來，一直都由歐洲選手獨霸稱王，繳出輝煌賽季的小林一舉打破歷史，成為首位跳台滑雪世界冠軍，過去日本選手最佳成績為船木和喜在1998年的銀牌戰果，小林賽後興奮告訴日媒《京都新聞》，「這對我來說的確是一個偉大成就，甚至可能比拿下奧運冠軍更猛。」

前日本好手、現任小林教練的葛西紀明得知結果後十分感動，他希望藉由小林的成功，讓大家更注意到跳台滑雪這項運動，畢竟跳台滑雪在亞洲算是小眾運動。

小林月底回日本後，29日受邀至日本火腿主場開幕戰開球。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/