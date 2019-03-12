MLB》哈波為何拒國民93億大約？ 透露付清竟要到65歲

哈波。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕強打哈波（Bryce Harper）拒絕老東家國民提出的10年3億美元大約，和費城人隊簽下13年3.3億美元史上最大約。他接受《ESPN》專訪透露，國民開出的合約，直到65歲才會全部付清。

哈波在2010年選秀會被國民首輪第一順位選中，2012年登上大聯盟，該年就獲得國聯新人王。哈波於2015年勇奪國家聯盟MVP，生涯6度入選明星賽。

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《ESPN》報導，哈波表示，「我在華盛頓度過的7年期間，所有人都在討論我會去哪。」他說，「從我簽約的第一天開始，常聽到『他要去洋基』、『去道奇』、『去小熊』，我不想聽到這些。我在那座城市就是想待在那，所以我很高興。」哈波指出，很開心能在費城打到39歲，不會有人再說他會去哪裡。

哈波在國民待了7年，他坦言，「我在這群球迷和城市中長大，喜歡這裡的每一分每一秒，但我不知道是否適合他們的計畫，約有1億美元是延遲付款，直到65歲才付清。」哈波指出，「這樣對我有何意義？對我的家庭有什麼好處？」

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