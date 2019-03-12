田徑》陳奎儒起跑「蹲著跑」 本季首金卻不滿意

陳奎儒（右）及楊尉廷（左）（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕「台灣欄神」陳奎儒今日在新北市全國青年盃田徑錦標賽男子110公尺跨欄決賽，以13秒90破大會紀錄，奪今年首面金牌，但他對此成績並不滿意，仍有待改善長年困擾的起跑問題，另一跨欄好手楊尉廷以14秒02鍍銀。

陳奎儒在去年雅加達亞運以13秒39奪銀，今年短期目標擺在4月亞洲錦標賽，期待能挑戰世界錦標賽參賽資格13秒46，甚至奪亞錦賽金牌直接保送世錦賽。

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陳奎儒（右）及楊尉廷（左）（記者林岳甫攝）

陳奎儒昨預賽僅發揮7成，但因起跑不佳，整體跨欄節奏受到影響，只跑出14秒02；今日他打算全開挑戰看看，原設定至少要跑出13秒8、13秒7左右，但長期困擾的起跑問題依舊存在，被教練王國慧形容「蹲著跑」，最終即使拿到今年首面金牌，陳奎儒說：「我對這樣的成績並不是很滿意。」

陳奎儒結束青年盃征戰後，4月1日將至澳洲參加邀請賽，屆時會盡力發揮，期待能找出問題，回台灣把握所剩時間進行修正，力拚亞錦賽。

此外，挾著去年亞運奪銀的氣勢，陳奎儒這回在板橋田徑場獲得不少國、高中小將的支持，賽後不少人排隊索取簽名及合照。

陳奎儒（右）及楊尉廷（左）（記者林岳甫攝）

陳奎儒（右）及楊尉廷（左）（記者林岳甫攝）

陳奎儒及楊尉廷（記者林岳甫攝）

挾著去年亞運奪銀的氣勢，陳奎儒這回在板橋田徑場獲得不少國、高中小將的支持，賽後不少人排隊索取簽名及合照。（記者林岳甫攝）

挾著去年亞運奪銀的氣勢，陳奎儒這回在板橋田徑場獲得不少國、高中小將的支持，賽後不少人排隊索取簽名及合照。（記者林岳甫攝）

挾著去年亞運奪銀的氣勢，陳奎儒這回在板橋田徑場獲得不少國、高中小將的支持，賽後不少人排隊索取簽名及合照。（記者林岳甫攝）

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