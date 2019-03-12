央行徵退役國手當工友惹議 體育署澄清：僅負責媒合

央行徵退役國手當工友惹議，體育署長高俊雄澄清僅負責媒合 。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕中央銀行被爆出徵退役國手當工友，月薪僅2萬3千600元至2萬5千元，且限定國際賽事經驗，待遇不佳引發各界爭議，體育署署長高俊雄今出面回應，署方僅負責轉介媒合給各單項協會，讓選手有多元工作選擇。

高俊雄表示，依「優秀運動選手輔導方案」，體育署輔導縣市政府聘用合格的各級專任運動教練至基層學校擔任教練，其中初級教練每月起薪約4萬1千元、中級教練起薪約4萬3千元、高級教練起薪約5萬元，國家級教練起薪約5萬7千元。至於亞奧運及世大運教練，體育署也已提高總教練及教練津貼，其中總教練每月津貼約9萬3千元、教練津貼約7萬8千元，讓教練更無後顧之憂投入訓練，以提升訓練成效和選手競技實力。

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體育署競技組組長洪志昌則表示，從2010年開始，為提供退役選手工作機會，中央銀行行文至當時體委會，再由體委會轉至各單項協會，若資格符合且有意願的退役選手，由單項協會推薦，再經由體委會給央行評選，讓選手有多元工作選擇。洪志昌解釋，從以前體委會到現在體育署，都僅扮演媒合角色，條件、面試等事項，皆由央行負責。

中央銀行說明，這是請體育署推薦人選，輔導退役選手再就業的方式，並非公開對外徵選，也非僅限奧運選手，自2010年以來進用體育署推薦的各級賽事退役運動選手共22人。

中央銀行日前公告徵才訊息，條件為曾代表國家參加奧林匹克運動會、亞洲運動會、東亞運動會、世界大學運動會及國際單項運動總會主辦之世界正式錦標（盃）賽或同等級賽事，或亞洲正式錦標（盃）賽之退役選手。工作內容為公文傳遞、辦公室環境整理、一般事務性工作及交辦事項，待遇欠佳引發爭議。

有網友在臉書「爆怨公社」轉貼中央銀行工友的評選公告，引發熱烈討論。（翻攝臉書）

體育署長高俊雄出面澄清。（記者梁偉銘攝）

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