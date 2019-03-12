MLB》為何沒有選擇道奇? 哈波自爆魔術強森沒來招募他

哈波。（資料照，今日美國）



〔體育中心／綜合報導〕魔術強森（Magic Johnson）在夏天爭取詹姆斯（LeBron James）時起了非常大的作用，但同樣道奇隊在爭取哈波（Bryce Harper）時，他卻沒有替道奇隊出馬來招募哈波。

去年十二月，《Yahoo Sports》的記者Tim Brown和Jeff Passan曾訪問過魔術強森，但他當時並不願意談論自己是否有代表道奇爭取哈波加入。

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而哈波近日在接受《ESPN》的記者Tim Keown訪問時表示：「我認為最棒的招募就是與加上魔術強森的道奇會面，但事實上，我在與道奇團隊開會的過程中，完全沒有碰過魔術強森。」

魔術強森最近似乎為了處理湖人的事務而焦頭爛額了，導致他沒有心力參與他所擁有的另一支球隊的任何事務，但身為洛杉磯運動產業的指標性人物，為了道奇在爭取哈波上進一份努力也是非常合理的，可惜他最後沒有選擇這麼做。

湖人傳奇球星魔術強森也是道奇隊其中一位老闆。（法新社，資料照）

原本外界認為魔術強森沒有參與談判可能對哈波得當時的選擇產生影響，也讓道奇最終與哈波失之交臂，但事實似乎不是如此。

MLB官網的記者Jon Morosi指出，道奇當時開出了一份約四年，每年平均年薪4500萬美元的合約給他，雖然年薪很高，但這不是哈波所希望得到的超級長約。

而哈波最後與費城簽下了一紙13年3億3000萬的合約，除非道奇願意開出類似費城的超級大約，不然魔術強森的加入與否似乎不會對哈波的決定造成影響。

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