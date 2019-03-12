MLB》克蕭完成傷後首次練投 恐趕不上開幕戰先發

克蕭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）在今天完成了自己在2月22日因肩膀不適，停止投球後的首度練投，而克蕭認為自己投球的感覺非常棒。

克蕭今天投了20球，每一球都是快速球，而道奇投手教練Rick Honeycutt向洛杉磯時報表示:「克蕭的投球非常出色，雖然他只用了八分力，但是他的投球看起來比起先前更加流暢。」

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克蕭練投後表示:「感覺很棒，這是很棒的一天，我會持續調整自己的狀態，希望能早日恢復正常的水準。」

克蕭從2010年開始都是道奇隊的開幕戰先發投手，連續九年也讓他成為道奇隊史紀錄保持人。但目前距離開季只剩兩周，克蕭極有可能來不及在開幕時調整完成，這讓他的連續開幕戰先發紀錄很有可能在今年就此中斷。

而克蕭在被訪問到這件事情時表示:「這項紀錄對我來說非常有意義，無論哪一項成績能被紀錄在史冊上對我來說都非常酷，但另一方面來說這只是漫長生涯的其中一場比賽而已，所以你可以說我會在意這項紀錄，也可以說我不在意。」

克蕭最後表示，本季的目標是希望自己能保持健康，同時他也已經將未來這周的牛棚練習計畫擬定完成，希望能逐步找回身手。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示:「距離開幕戰還有一段時間，什麼事情都有可能發生，所以我不會在現在決定克蕭是否會主投開幕戰，但說不定我會讓他擔任「假」開幕先發喔!」

雖然羅伯斯這麼說，但相信為了這位道奇王牌的健康著想，道奇教練團一定會等到克蕭完全恢復身手後再讓他重新回歸，畢竟球季才正要開始，而道奇沒有任何理由要急著讓他上場。

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