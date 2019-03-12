日職》陽岱鋼手感降溫 王柏融繼續高掛免戰牌

陽岱鋼。（資料照，取自讀賣巨人台灣粉絲團臉書）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今與軟銀在公辦熱身賽交手，台灣好手陽岱鋼今先發第6棒，2打數沒安打選到1次4壞保送但也吞下1K，熱身賽打擊率降至3成89，而巨人最後靠著洋砲葛雷諾8局上的致勝2分砲，終場以4：2擊敗軟銀。

前戰好不容找回手感的陽岱鋼，此役擔任先發第6棒、右外野手，打擊表現卻靜悄悄，2打數沒有安打，首次上來打擊揮棒落空遭三振，第4局敲出游擊方向滾地球遭刺殺，第6局選到四壞球保送上壘，不過隨後就被換下場休息，打擊率從賽前的4成38降為3成89。

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前7局打完巨人、軟銀以2：2平手，今天守左外野、前三打惜都靜悄悄的葛雷諾在8上一壘有人的情況下，對軟後援銀甲斐野央敲出打破僵局的2分砲、連兩戰都開轟，最終巨人就以2分之差收下勝利。

巨人洋砲葛雷諾敲出致勝2分砲。（取自讀賣巨人推特）

而效力火腿的「大王」王柏融傳出因下半身不適，今也繼續高掛免戰牌，近期已連續3場都沒出賽，而他前次出賽是在6日對羅德，目前在公辦熱身賽出賽4場11打數3安打，打擊率2成73。

王柏融。（資料照，中央社）

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