足球》失誤夢魘揮之不去 卡瑞厄斯慘遭主帥砲轟（影音）

Loris Kariuspic.twitter.com/ACxeWMot0y — BeşiktAŞKoIik （@BesiktASKoIik__） 2019年3月10日

〔體育中心／綜合報導〕從利物浦租借到貝西克塔斯的門將卡瑞厄斯（Loris Karius）希望能夠在土超證明自己，不過他的表現始終無法讓人滿意，昨天他又出現低級失誤，儘管球隊險勝，但主帥相當火大，砲轟他對比賽的態度和反應都有問題，甚至還撂下狠話，相當不給卡瑞厄斯面子。

比賽回到第19分鐘，科尼亞前鋒薩尼爾（Omer Ali Sahiner）禁區內起右腳攻門，球的力量不強且角度也不夠刁鑽，但令人驚訝的是，卡瑞厄斯卻漏了球，讓對手追平比分。

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賽後貝西克塔斯主帥古尼斯（Senol Günes）談到卡瑞厄斯的失誤，毫不留情的砲轟，「失球就是他的錯，卡瑞厄斯的表現有點低迷，他對比賽的反應、動力和激情都有問題。」

「從一開始就是這樣，他沒有真正成為球隊的一部分，這是我們一直無法解決的問題。我這麼說好了，如果主力門將托爾加（Tolga Zengin）能上場，我早就用他了。」

卡瑞厄斯上賽季曾是利物浦的頭號門將，但是去年的歐冠決賽中，他連續發生2次失誤，讓利物浦痛失隊史第6座冠軍，也讓紅軍主帥克洛普（Jurgen Klopp）決定棄用，將他租借至貝西克塔斯，主力門將位置改由阿里森（Alisson Becker）擔任。

卡瑞厄斯失誤頻頻，被主帥無情砲轟。（資料照，法新社）

卡瑞厄斯曾在歐冠決賽單場發生2失誤。（資料照，法新社）

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