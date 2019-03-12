中職》葉君璋球評初體驗 不敢相信味全龍竟復活

葉君璋（左）客串擔任今天和後天中職公辦熱身賽電視球評。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕去年季中葉君璋辭去富邦悍將總教練一職，轉任悍將球員發展部門，今天他現身嘉義市立棒球場，客串擔任今天和後天中職公辦熱身賽電視球評，這兩場悍將都有出賽，他笑說，「這是我第一次當球評耶。」一直擔心不知道比賽要講什麼。

目前葉君璋在球員發展部門工作，他解釋，球團有與台體大合作，這部門主要工作是透過科學和影像結合，協助受傷球員恢復機能、動作。

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過去葉君璋效力味全龍曾奪三連霸，1999年球季結束球隊解散，如今味全龍可望回歸中職，他說，「完全沒想到（味全龍復活），想說是開玩笑嗎?這要企業很有興趣才行，我想三董（魏應充）他應該有興趣。」

葉君璋認為，中職多一個球隊，代表從業人員就多了許多機會，而且4隊真的有點少，應該要有像樣一點的規模，也希望台灣更多企業支持職棒。

葉君璋和富邦悍將合約今年底到期，是否另有規劃？他表示，沒想那麼多，先把現在的工作做好比較重要。

葉君璋和富邦悍將合約將在今年底到期。（資料照，記者陳志曲攝）

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