跆拳道》叫恁局長出來踼！莊佳佳期許桃園全運會6連霸

局長兼選手的莊佳佳，期許桃園全運會完成跆拳道6連霸。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「叫恁局長出來踼！」桃園市今年10月19至24日舉辦全運會，29歲的跆拳道名將莊佳佳甫接任體育局長，除了全心辦好台灣最高層級綜合運動賽會，她還準備角逐女子67公斤級，挑戰難度甚高的六連霸壯舉，也首開「局長兼選手」先例。

179公分的莊佳佳，曾勇奪2015年跆拳道世錦賽金牌，2016年當選里約奧運國手，2017年更完成全運會5連霸，今年元月底接任桃園市體育局長，也榮膺該市府最年輕局處首長。儘管賽會籌備是首要考量，流著運動員血液的莊佳佳，仍不排除再度參賽的可能性，「畢竟過去連續踼了5屆，原本就想再出賽，今年全運就在我們桃園，如果能奪金更是好事。」

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女子跆拳道好手莊佳佳，首開「局長兼選手」先例。（資料照，記者王藝菘攝）

但這位年輕的女局長很清楚，新官走馬上任不只三把火，壓力格外沉重且每日行程緊湊，像她這種沒什麼歷練的政治菜鳥，蜜月期過後各界勢必嚴格檢驗，「剛開始真的不習慣，經常晚上睡不著。」莊佳佳解釋，全運會正在緊鑼密鼓籌備中，自己突然半路接手，行程繁忙更亟待學習，很難找出時間運動，如何恢復固定訓練、調整狀況，更是無形挑戰，「只能抽空做肌力，先前替路跑鳴槍，乾脆也下去跟著跑，順便鍛鍊體力。」

莊佳佳上屆全運已追平學長宋玉麒5連霸紀錄，今年當然想力拚新猷，但桃園市長鄭文燦延攬委以重任，心中仍有奧運夢的「準地主選手」，只能蠟燭兩頭燒儘量找出空檔備戰，「是真的很想踢！但目前最重要的，還是把體育局的事情做好，尤其是全運會，至於能不能參賽，還要請示市長了。」

莊佳佳。（記者梁偉銘攝）

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