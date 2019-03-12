NBA》名宿出聲警告自由球員 歐克利：想來紐約不要考慮尼克

尼克老闆多蘭（左）和歐克利（右）（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克名宿歐克利（Charles Oakley）最近似乎受夠了尼克一直以來的紛紛擾擾，現在竟然希望自由球員們別來尼克隊?

這位尼克隊的名將告訴《The Athletics》的記者Frank Isola表示若是今年的自由球員想去紐約的話希望他們去籃網，不要考慮加入尼克隊。

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歐克利在受訪時表示：「如果你（自由球員）想來紐約打球的話，你可以考慮加入籃網，籃網總管馬克斯（Sean Marks）最近做得不錯，讓球隊充滿潛力。如果他們能拿到杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）或雷納德（Kawhi Leonard）其中一個他們就大有可為了。」

歐克利接著說：「但若是他們加入尼克，這支球隊還是不足以變成一流強隊，籃網目前有很好的贏球氛圍，同時也在競爭季後賽席次，如果你選擇去尼克，一切都會變得非常困難。紐約的粉絲值得一支更好的球隊，但紐約充滿了各種干擾，而所有的問題源頭就是老闆多蘭（James Dolan）。」

歐克利過去長期以來一直都與尼克老闆多蘭處得並不愉快，雖然他生涯最棒的幾年都在尼克，但他似乎並不打算幫老東家招募球員。

尼克今年休賽季將很有希望拿到不錯的選秀順位，同時也有充裕的薪資能夠簽下兩位頂薪球員。

若尼克最終能夠選到一位優秀的年輕球員及成功招募兩個頂薪球員的話，球隊的情勢將完全不同，將從前幾年的弱旅搖身一變成為前段班的球隊，但只要有任何一步走錯，他們將持續前幾年積弱不振的樣貌，戰績待在東部末段徘徊。

目前並不知道歐克利的言論是否會對接下來的自由球員造成影響，但很明顯的是他自己並不希望為多蘭效力。

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