中職》職棒環境好競爭 猿將暗夜跑到宿舍頂樓練揮棒

嘉義市立棒球場。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕現在職棒環境有多競爭？桃猿二軍總教練林振賢最明瞭。

今天在嘉義市立棒球場舉行中職公辦熱身賽，由桃猿對戰富邦悍將，由於桃猿一軍陣容明天要遠征日本千葉縣，再戰羅德，因此，此役桃猿以二軍迎戰悍將一軍，由林振賢督軍。

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由於屏東棒球場整修，今年桃猿將春訓基地和二軍訓練基地都移到嘉義縣立棒球場，球員宿舍位於故宮南院附近，離球場並不遠，宿舍有點像過去屏東租賃的「安心學苑」，承租一整棟大樓其中幾層房間。

「現在職棒環境比以前競爭多了啦!」林振賢說，現在中職很多二軍球員（本土球員加上洋將破60人），以前都是一軍的料，一個位置都有好幾人在競爭，選手不拚不行。

早期職棒沒二軍，選手練習未必會自動自發，就林振賢觀察，今年春訓桃園球員練球、吃飯以外的時間，很多選手晚上就會跑到宿舍頂樓練揮棒，他說，「本來是在地下室練揮棒，管委會覺得住戶進出不太方便，就移到頂樓揮。」他認為，團體練球有教練，自主訓練，球員就是自己當教練，雖然短時間可能看不出成效，但時間拉長來看，兩、三個月或許就能看到效果。

桃園二軍總教練林振賢。（資料照，記者林正堃攝）

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