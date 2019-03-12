羽球》終止對戴資穎11連敗 陳雨菲教練仍不敢鬆懈

陳雨菲終於擊敗球后戴資穎，賽後倒地慶祝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2019年全英公開賽女單冠軍賽，陳雨菲擊敗世界球后戴資穎後，終於幫中國在睽違1206天後再度拿下女單頂級賽事冠軍，也中止對戰小戴11連敗，不過中國單打教練表示，雖然陳雨菲終於翻過小戴這面高牆，但中國女單仍不可以掉以輕心。

戴資穎賽前握有對戰陳雨菲11勝0負的絕對優勢，兩人上一次交手是在去年法國公開賽四強，戴資穎三局逆轉對手，不過近三戰都是三局勝出。陳雨菲四強時以21：17、21：11擊敗第二種子奧原希望，比起過去做了更充分準備，這次也成功在冠軍賽扳倒小戴。

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終止對小戴11連敗後，中國隊單打教練夏煊澤在接受《羽毛球雜誌》採訪時表示，陳雨菲在決賽表現得不錯，在過去交手記錄不佳、充滿壓迫的情況下，能適時調整心態，在比賽關鍵時刻也比以前更成熟，這次擊敗戴資穎，也能讓她更有自信。

不過夏煊澤接著話鋒一轉，認為陳雨菲在首局大比分領先時出現很多失誤，讓戴資穎連連追分，代表陳雨菲仍有許多可以加強的地方，不能因為拿下一場勝利，就因此放鬆懈怠。

「能贏球我們的確很高興，但我們也該馬上去想更多的戰術預案。例如，如果要打第三局怎麼樣佈局，中間的細節要如何再優化。」夏煊澤說道，「競技體育唯一能夠掌控的只有自己，因為對手是充滿變數的，拿冠軍也容不得放鬆。」

戴資穎（左）獲得全英賽女單亞軍，一旁是奪冠的陳雨菲。（BadmintonPhoto提供）

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