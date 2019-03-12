SBL》NBA對決3勝0敗 璞園強森二度獲獎

桃園璞園強森（右）與臺北達欣梅奧（左）對位。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕桃園璞園近況火燙，狂取五連勝，陣中小洋將強森更是球隊一飛衝天的關鍵人物，上週場均出賽38分鐘，繳出29分、14籃板、5.5助攻、1.5抄截、3.3助攻，幫助球隊在爭奪季後賽排名階段，一路從第六名爬升至第四名，繼第八週後，再次獲選單週最有價值球員。

強森10日出戰達欣，對戰同樣擁有NBA經歷的梅奧，第四節連飆兩顆外線穩定軍心，關鍵時刻更上演腳踝終結者的戲碼，讓全場為之沸騰，飆出個人SBL生涯單場新高32分，還外帶10籃板、7助攻、2抄截、1阻攻， 幫助球隊拿下本季首度5連勝，也讓NBA對決取得3勝0敗的絕對優勢。

請繼續往下閱讀...

總教練麥班達表示：「很肯定強森在球場上稱職的表現，且不居功的態度，也與本土球員的搭配上更加的融洽，期望這樣的化學效應，能持續在接下來的賽季發酵，並帶領衛冕軍團重返榮耀。」

再度拿下單週最有價值球員，強森表示：「謝謝各位投票讓我當選單週最佳球員，我感到非常榮幸，很開心幫助球隊在本週取得勝利。」

璞園強森再次獲選單週最有價值球員。（資料照，記者羅沛德攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/