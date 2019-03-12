WSBL》命運安排！嚴凱泰百日當天劉君儀成史上第一（影音）

〔記者廖聿偉／新北報導〕台元38歲老將劉君儀今達成生涯新里程碑！今出戰中華電信，於第二節剩7分35秒時，靠著罰球2投1中，生涯例行賽總得分達到3000分，同時也是WSBL史上首位達到3000分俱樂部的球員，可惜最終台元60：74不敵電信。

台元38歲老將劉君儀今達成生涯新里程碑。（記者劉信德攝）

台元老將劉君儀達成3000分里程碑。（記者劉信德攝）

劉君儀從WSBL元年就奮戰至今，生涯成六度拿下得分后，為史上第一人，生涯總得分遙遙領先排名第二林紀妏的2498分，第三則是台元蔡佩真的2415分，同時也是現役第2高分。

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談起3000分，劉君儀語帶哽咽的表示，「很感謝台元昔日老闆嚴凱泰的栽培，今天剛好也是老闆過世的百日，或許也是上天安排讓我能在這天達成3000分的成就。」

台元原本有機會取下本季對電信的首勝，未料末節中段遭對手拉出12：2的攻勢，無力反撲。本季仍然無法擊敗電信和國泰。

電信黃湘婷和文琪全場皆貢獻22分。前三節僅2分領先的電信，在末節打出26：14的比數，順利收下勝利。

劉君儀（右）。（記者劉信德攝）

劉君儀接受教練周泓諭獻花。（記者劉信德攝）

台元老將劉君儀今達成生涯新里程碑。（記者劉信德攝）

台元林文佑禁區上籃得分。（記者劉信德攝）

潘姿吟禁區轉身出手得分。（記者劉信德攝）

黃郁婷切入出手得分。（記者劉信德攝）

電信文祺。（記者劉信德攝）

電信潘姿吟飛身上籃。（記者劉信德攝）

台元蔡佩真（右）遭中華電信黃湘婷（左）賞了一個大火鍋。（記者劉信德攝）

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