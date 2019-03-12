足球》「我回家了！」 席丹正式回鍋接掌皇馬

席丹正式回鍋接掌皇馬。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家馬德里今凌晨宣布，前任主帥席丹（Zinedine Zidane）將取代索拉里（Santiago Solari），成為新任皇馬總教練。這位46歲的世界足壇球星相隔不到一年，再次回鍋拾起教鞭，力拚幫助皇馬重返昔日輝煌。

皇馬今年表現慘澹，目前在西甲落後死敵巴塞隆納多達12分，同時國王盃與歐冠也相繼遭到淘汰，糟糕的戰績也讓皇馬高層決定再次更換主帥，最終席丹選擇接下重任。

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在記者會上，席丹表示：「對每個人來說，這是特別的一天，我很高興又回到了皇馬。我沒有走遠，我回家了。現在我唯一要做的就是從明天開始工作，讓球隊回到應該在的位置，這是最重要的事情。」

席丹2016年1月成為皇馬主帥，首個賽季曾率隊連續40場不敗，並且相隔5年再度奪下西甲冠軍，其中還帶領皇馬拿下歐冠3連霸、2座世俱盃、2座歐洲超級盃與1座西班牙超級盃冠軍，戰功彪炳。如今重返西甲豪門，球迷們都希望他能夠讓皇馬谷底翻身。

席丹曾帶領皇馬拿下歐冠3連霸的偉業。（資料照，法新社）

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