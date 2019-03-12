WSBL》國泰兩菜鳥同場飆分 賞給台電31連敗

2019/03/12 22:12

黃鈴娟左手護球出手得分。（記者劉信德攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕WSBL國泰女籃繼續保持不敗之身，碰上墊底的台電，陣中兩名菜鳥射手同場發威，黃鈴娟轟下平生涯最高的22分，羅蘋則進帳生涯新高20分，聯手率隊98：54大勝，開季11勝0敗，穩居后座。台電則吞下31連敗。

黃鈴娟成為新生代的「台電殺手」，兩度締造生涯最高22分，場均4次對戰能攻下19分，遠優於賽季的11.5分。

24歲的黃鈴娟，場均能投進1.8顆三分球，僅次於台電郭佳紋，排名聯盟第二，但黃鈴娟的三分球命中率高達41.7%，遠優於郭佳紋的25.3%，已逐漸成為當今WSBL的第一射手。

後衛羅蘋經過11場比賽的歷練，已逐漸展現大將之風，黃鈴娟也認為羅蘋攻守俱佳，應該是聯盟防守最好的球員。總教練鄭慧芸表示，「羅蘋身高也許不夠高，但速度很快，只要對球的方向判斷正確，能上演許多高難度的抄截。」

國泰鄭伊秀切入籃下出手得分。（記者劉信德攝）

國泰1林育庭切入禁區出手得分。（記者劉信德攝）

台電郭佳紋。（記者劉信德攝）

台電郭佳紋背後傳球。（記者劉信德攝）

 

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