中職》索沙最速「只剩」151公里 例行賽首戰先發機會濃

悍將洋投索沙。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕Lamigo桃猿一軍主力明天將搭機赴日迎戰羅德，今天中職公辦熱身賽桃猿以二軍陣容面對富邦悍將一軍，最終悍將4:1贏球，索沙先發6局失1分拿下勝投，由於王牌羅力腹部拉傷趕不上開季，3月24日悍將例行賽首戰對統一獅，悍將教頭「鑼總」陳連宏表示，由洋投索沙和伍鐸二擇一先發。

2月底熱身賽隊起亞虎二軍，索沙來台初登板就狂飆157公里速球，先發2局無失分，昨索沙先發6局用了69球，被敲5安，飆2K、無保送，失1分拿下勝投，最快球速151公里。

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索沙表示，他並沒有刻意追求球速和奪三振，更注重控球，投給對方打，也有達到賽前教練團設定的投球數和局數，投球完全在狀況內。

過去索沙在韓職打滾7年，他透露，曾多次投球隊開幕戰；對於被鑼總欽點是悍將首戰先發投手強力候選，索沙說，沒想太多，如果教練團選擇他，屆時一定全力以赴。

今天索沙退場後，賴鴻誠、陳鴻文、羅嘉仁各投1局無失分，悍將投手群表現優異，反觀打線全場僅敲5安，包括林哲瑄6局下轟出一發陽春砲，還不如桃猿團隊的6安。

鑼總表示，這場投手群表現得很好，不過打擊群還要再調整一下，接下來還有5場熱身賽可以調整。

桃猿先發史博威。（記者廖耀東攝）

職棒熱身賽連續三天（12日～14日），安排於嘉義市棒球場開打。（記者廖耀東攝）

悍將第三棒指定打擊胡金龍，於五局下敲出帶有二分打點的二壘安打。（記者廖耀東攝）

悍將跑者陳品捷（右）欲衝回本壘取分，遭到桃猿捕手劉時豪（中）阻殺出局。（記者廖耀東攝）

猿隊一壘手楊岱均。（記者廖耀東攝）

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