UBL》鄭浩均燃燒137球完投 率國體6：4戰勝台體

國體先發鄭浩均9局完投奪勝。（大專體總提供）

〔體育中心／綜合報導〕107學年度大專棒球聯賽12日八強複賽，國立體大先發鄭浩均肩負奪勝重任，霸氣燃燒137球飆出9局完投，六局下歐晉揮出致勝二壘安打，終場國體以6：4擊敗台灣體大，目前複賽戰績2勝1敗。

三局上，台體張文賢選到四壞保送開啟球隊攻勢，宗秉毅右外野安打，柯育民短打護送隊友站上二、三壘，接著鄭浩均自爆丟出暴投，捕手回傳球也發生失誤，壘上兩名跑者回到本壘，台體2：0先馳得點。

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三局下，台體先發呂詠臻投球突然找不到準心，丟出3個四壞球、1個觸身球，國體大追回1分。五局上，洪瑋漢敲出帶有1分打點安打，並發動盜壘，國體捕手吳家洋傳偏到外野，隨後他再趁著鄭浩均暴投回到本壘，台體擴大至4：1領先。

此戰鄭浩鈞飆出149公里速球，全場失掉4分，其中2分都是因暴投導致，總教練陳炫琦表示，「他的變化球控制能力要再加強，常常投挖地瓜，前面2分就是這樣掉的。我們要求他變化球的控球要更好一點，有時候球太早落地，捕手也很難擋。」

台體在五局下出現滿壘危機，林楷錡掃出二壘安打，帶有2分打點，幫助國體追到1分差。六局下，台體外野手邱辰接球失誤釀禍，曾翰宇靠著李承恩深遠二壘安打回到本壘追平比數，歐晉再補上關鍵二壘安打，國體以5：4反超前。八局下，歐晉扛一發深遠二壘安打，替國體追加保險分，終場國體以2分差贏得勝利。

國體當家四棒歐晉3打數2安打，兩支安打都是二壘安打替球隊建功，貢獻2分打點，他表示，「教練提醒我去跟著投手的節奏打，六局下兩好球時候，看到差不多就積極出棒。八局下是剛好抓到對方變化球失投。」

這是鄭浩均近2年來第一次的完投，陳炫琦表示，「本來就設定要給他投完，因為還沒有百分百晉級四強，球隊必須仰賴他，如果分數沒被拉開就繼續投，也算是他的一次突破。」而此戰藍愷青沒有登板，可保留戰力到下一場出賽，陳炫琦指出，下一戰他將先發或是重要時候中繼，爭取四強門票。

國體主砲歐晉揮出致勝二壘安打。（大專體總提供）

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